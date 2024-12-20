Kossuth: Орбан предложил помолиться за Трампа, чтобы с ним не случилось беды

До инаугурации избранного президента США Дональда Трампа остается один месяц, и за него следует помолиться. С таким заявлением в эфире радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я предлагаю молиться, чтобы за этот месяц с новым президентом не случилось беды и он смог занять свой пост», — сказал глава венгерского правительства.

Ранее Орбан заявил, что завершение конфликта между Россией и Украиной зависит от политической ситуации в США, в настоящее время неопределенной. «Все станет яснее, когда Дональд Трамп вступит в должность. Он принесет нам мир», — подчеркнул премьер.