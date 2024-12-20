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15:36, 20 декабря 2024Мир

Орбан заявил об изменении ситуации на фронте в пользу России

Орбан: ситуация на фронте постоянно меняется в пользу России и против Украины
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Ситуация на фронте постоянно меняется в пользу России и складывается против Украины. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Баланс сил на фронте постоянно изо дня в день меняется в пользу России и в сторону обрушения Украины. То есть в военной ситуации происходит известная всем перестройка», — заявил венгерский лидер.

Орбан добавил, что существуют те, кто уверен в способности украинских войск остановить продвижение российских вооруженных сил, в то время как многие видят реальность иначе. Он подчеркнул, что на поле боя «происходят заметные изменения», в то время как на мировой арене ситуация также меняется в связи со сменой власти в США. По словам венгерского лидера, для западных стран «перемены будут к лучшему, наша жизнь станет нормальнее, чем прежде».

Ранее Орбан заявил, что Европа и США суммарно потратили на помощь Киеву 310 миллиардов евро, на которые можно было бы «сотворить чудеса» в европейской политике.

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