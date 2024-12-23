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18:58, 23 декабря 2024Мир

В Кремле сообщили об обсуждении Украины на встрече Путина и Фицо

Ушаков: Путин и премьер-министр Словакии Фицо обсуждали ситуацию вокруг Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Artyom Geodakyan / Sputnik / Pool / Reuters

На встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо обсуждалась в том числе «складывающаяся ситуация вокруг Украины и различные инициативы на этот счет». Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его цитирует ТАСС.

Кроме того, было серьезное обсуждение темы энергетики, добавил Ушаков.

Президент Словакии Петер Пеллегрини оценил переговоры Фицо с Путиным как имеющие «большой внешнеполитический масштаб». «Я убежден, что этот визит не был таким политическим шагом, который способен значительно навредить Словакии в глазах наших союзников в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе», — отметил политик.

Также Пеллегрини добавил, что «ожидает от Фицо детальную информацию» о его переговорах с Путиным.

Премьер-министр Словакии в воскресенье, 22 декабря, приехал в Россию и встретился в Кремле с Путиным.

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