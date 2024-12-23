Президент Словакии оценил переговоры Фицо с Путиным

Президент Словакии Пеллегрини: переговоры Фицо с Путиным имеют большой масштаб

Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным имеют «большой внешнеполитический масштаб». С таким заявлением выступил словацкий лидер Петер Пеллегрини, сообщается на его официальном сайте.

«Переговоры премьера Фицо с президентом Путиным в Москве имеют "чрезвычайно большой внешнеполитический масштаб". Я убежден, что этот визит не был таким политическим шагом, который способен значительно навредить Словакии в глазах наших союзников в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе», — отметил политик.

Также Пеллегрини добавил, что «ожидает от Фицо детальную информацию» о его переговорах с Путиным.

22 декабря Фицо приехал в Россию и встретился в Кремле с Путиным. Сам премьер Словакии пояснил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Кроме того, позже стало известно, что Фицо обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.