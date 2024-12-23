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17:38, 23 декабря 2024Мир

Президент Словакии оценил переговоры Фицо с Путиным

Президент Словакии Пеллегрини: переговоры Фицо с Путиным имеют большой масштаб
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Reuters

Переговоры премьер-министра Словакии Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным имеют «большой внешнеполитический масштаб». С таким заявлением выступил словацкий лидер Петер Пеллегрини, сообщается на его официальном сайте.

«Переговоры премьера Фицо с президентом Путиным в Москве имеют "чрезвычайно большой внешнеполитический масштаб". Я убежден, что этот визит не был таким политическим шагом, который способен значительно навредить Словакии в глазах наших союзников в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе», — отметил политик.

Также Пеллегрини добавил, что «ожидает от Фицо детальную информацию» о его переговорах с Путиным.

22 декабря Фицо приехал в Россию и встретился в Кремле с Путиным. Сам премьер Словакии пояснил, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Кроме того, позже стало известно, что Фицо обсудил с российским лидером ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.

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