Фицо связал свой визит в Москву с заявлениями Зеленского. Зачем премьер Словакии приехал в Россию?

Фицо: визит в Россию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что его визит в Москву и встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стали реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Об этом политик написал в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Моя встреча была реакцией на Владимира Зеленского, который мне в четверг на мой личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию», — указал Фицо.

Президент России Владимир Путин, по словам словацкого премьера, подтвердил готовность РФ и дальше поставлять газ на Запад. Однако он признал, что с учетом позиции Зеленского после 1 января 2025 года это станет «практически невозможно».

Помимо этого, Роберт Фицо указал, что проводит многостороннюю независимую политику. При этом он подчеркнул, что заранее уведомил Брюссель о своем визите в Москву и его целях.

Вечером в воскресенье, 22 декабря, журналист Павел Зарубин сообщил, что Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии. Это первая личная встреча политиков с 2016 года. Позже стало известно, что Фицо обсудил с президентом РФ ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой.

Зеленский высказался о возможности транзита российского газа

19 декабря Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа.

Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать Владимир Зеленский Президент Украины

Однако украинский лидер согласился подумать над транзитом газа, если он будет не российским. По его словам, это должно быть купленное и поставляемое третьей стороной топливо.

До этого Министерство энергетики Украины проинформировало, что Киев и Варшава начали работу над альтернативой транзиту газа из РФ. Еще в августе Зеленский подчеркивал, что украинская энергокомпания «Нафтогаз» не будет продлевать договор с «Газпромом». Срок действия документа истекает в конце 2024 года.

Фицо пригрозил Украине конфликтом, если она не разрешит транзит российского газа

20 декабря Роберт Фицо в соцсетях пригрозил Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Политик также подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине и хотела бы ответного проявления солидарности.

Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

До этого Фицо подчеркивал, что «Украина могла бы заниматься транзитом практически любого газа». По его словам, в Киеве есть «какое-то представление о том, что если какой-либо газ пойдет через Украину, так это будет только российский газ».

В ООН не стали комментировать отказ Украины от транзита российского газа

В свою очередь, Организация объединенных наций (ООН) не стала комментировать отказ официального Киева от продолжения транзита российского газа. На это указал официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик.

Это не та тема, которую бы комментировал генеральный секретарь. Мы не будем комментировать коммерческие соглашения и то, как Европа получает газ Стефан Дюжаррик Официальный представитель генерального секретаря ООН

Путин оценил разрыв контракта с Украиной на транзит газа фразой «мы переживем»

Российский лидер Владимир Путин на совмещенной прямой линии и пресс-конференции 19 декабря заявил, что энергохолдинг «Газпром» переживет разрыв контракта с Украиной на транзит газа в Евросоюз. По словам главы РФ, шансов на продление долгосрочного соглашения с «Нафтогазом» к настоящему времени не осталось.

Контракта на транзит газа из России через Украину в Европу уже точно не будет Владимир Путин Президент России

Путин добавил, что российская сторона не отказывалась от продления долгосрочного газового контракта. Эта инициатива исходила от властей Украины, несмотря на значительные доходы от транзита в размере 700-800 миллионов долларов в год. Так, своим отказом Киев не только теряет в деньгах, но и создает проблемы европейским потребителям топлива, посетовал президент РФ.