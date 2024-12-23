Фицо назвал визит в Москву реакцией на слова Зеленского

Фицо: визит в Россию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что его визит в Москву был реакцией на заявления Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соцсети политика.

«Сегодня в Москве я встретился в рабочем формате с президентом РФ Владимиром Путиным. Снова напомню, что я провожу независимую политику на все четыре стороны», — подчеркнул Фицо.

По его словам, «высокие представители Европейского союза о поездке и ее целях были проинформированы уже в пятницу». Встреча с Путиным была реакцией на Владимира Зеленского, который в четверг заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии, добавил Фицо.

Ранее эксперт Игорь Юшков, комментируя встречу Владимира Путина и Роберта Фицо в Кремле 22 декабря, заявил, что Словакия может заблокировать военную помощь Украине в связи с отказом последней от транзита газа, это станет для нее наказанием.

Юшков считает, что переговоры политиков в Москве были нацелены на то, чтобы показать, что именно Киев виновен в остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.