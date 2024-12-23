Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:57, 23 декабря 2024Мир

Фицо назвал визит в Москву реакцией на слова Зеленского

Фицо: визит в Россию был реакцией на слова Зеленского о транзите газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал, что его визит в Москву был реакцией на заявления Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соцсети политика.

«Сегодня в Москве я встретился в рабочем формате с президентом РФ Владимиром Путиным. Снова напомню, что я провожу независимую политику на все четыре стороны», — подчеркнул Фицо.

По его словам, «высокие представители Европейского союза о поездке и ее целях были проинформированы уже в пятницу». Встреча с Путиным была реакцией на Владимира Зеленского, который в четверг заявил, что он против любого транзита газа через Украину на территорию Словакии, добавил Фицо.

Ранее эксперт Игорь Юшков, комментируя встречу Владимира Путина и Роберта Фицо в Кремле 22 декабря, заявил, что Словакия может заблокировать военную помощь Украине в связи с отказом последней от транзита газа, это станет для нее наказанием.

Юшков считает, что переговоры политиков в Москве были нацелены на то, чтобы показать, что именно Киев виновен в остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В массовом ДТП в Москве пострадали 15 человек

      Мосгортранс дал комментарий после аварии с пожарной машиной и электробусом

      60-летняя топ-модель снялась без штанов для журнала

      Фицо назвал визит в Москву реакцией на слова Зеленского

      Маск возмутился расходами США на оборону Европы

      Орбан заявил об изменении ситуации вокруг украинского конфликта

      Российская синхронистка-чемпионка высказалась о возвращении на международные старты

      Стало известно о прогнозах на лечение больного раком Карла III в 2025 году

      Сенатор назвал действующий Конгресс худшим за всю американскую историю

      Фицо поделился фото с Путиным в соцсетях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше