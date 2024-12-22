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23:19, 22 декабря 2024Россия

Встречу Путина и Фицо назвали наказанием для Украины

Юшков: Фицо после встречи с Путиным заблокирует военную помощь Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Словакия может заблокировать военную помощь Украине в связи с отказом последней от транзита газа, это станет для нее наказанием. Такое мнение выразил в беседе с URA.RU эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя встречу Владимира Путина и словацкого премьер-министра Роберта Фицо в Кремле 22 декабря.

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