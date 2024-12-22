Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:21, 22 декабря 2024Россия

Путин начал переговоры с премьером Словакии в Кремле

Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Это первая личная встреча Путина с Фицо с 2016 года. Подробности разговора лидеров двух стран не приводятся.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо поедет на встречу с Путиным 23 декабря. По его словам, Словакия больше всего задета отказом Украины от транзита газа. «В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров». — сказал Вучич.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда не подтвердил и не опроверг, что премьер-министр Словаки может встретиться в Москве с Путиным.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России высказались о послании Трампа Зеленскому

      В США оценили перспективы ВПК Украины после сокращения помощи извне

      Путин начал переговоры с премьером Словакии в Кремле

      Российская учительница попыталась поджечь отдел полиции ради возврата отнятых денег

      Потанин высказался о возвращении России на международные турниры

      Захарова сравнила встречу украинских скаутов с Зеленским со знакомством детей с педофилом

      Депутат Рады объяснил желание Зеленского продолжить конфликт

      Команда Трампа захотела отменить получение гражданства по месту рождения

      В Госдуме призвали россиянок рожать до 35 лет

      Над российским регионом сбили украинский беспилотник

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше