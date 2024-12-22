Путин начал переговоры с премьером Словакии в Кремле

Путин проводит переговоры с премьером Словакии Фицо в Кремле

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

Это первая личная встреча Путина с Фицо с 2016 года. Подробности разговора лидеров двух стран не приводятся.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Фицо поедет на встречу с Путиным 23 декабря. По его словам, Словакия больше всего задета отказом Украины от транзита газа. «В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров». — сказал Вучич.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда не подтвердил и не опроверг, что премьер-министр Словаки может встретиться в Москве с Путиным.