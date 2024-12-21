Песков высказался о планах премьера Словакии посетить Москву

Песков: Кремль не подтвердил и не опроверг приезд Фицо в Москву

Кремль не подтвердил и не опроверг, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо может посетить Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал набраться терпения в этом вопросе, сообщает ТАСС.

Песков заверил, что в Кремле своевременно прокомментируют информацию о том, действительно ли Фицо может нанести визит в российскую столицу в понедельник, 23 декабря.

Ранее сербский лидер Александр Вучич сообщил, что премьер-министр Словакии поедет на встречу с президентом России Владимиром Путиным 23 декабря. Словакия больше всего задета отказом Украины от транзита газа, сообщал тогда Вучич. «В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — сказал он.

Фицо, в свою очередь, ранее пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию.

