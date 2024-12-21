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02:08, 21 декабря 2024Мир

Вучич раскрыл цель поездки Фицо на встречу с Путиным

Вучич: Фицо с Путиным будет обсуждать газ
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии поедет на встречу с президентом России Владимиром Путиным 23 декабря, заявил сербский лидер Александр Вучич. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, Словакия больше всего задета отказом Украины от транзита газа. «В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров». — сказал Вучич.

Ранее Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Премьер подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.

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