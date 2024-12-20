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14:36, 20 декабря 2024Мир

Словакия пригрозила Украине серьезным конфликтом

Фицо пригрозил Украине конфликтом, если она не разрешит транзит российского газа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Если Зеленский не пустит наш газ, может возникнуть серьезный конфликт», — написал политик.

Фицо подчеркнул, что Словакия оказывает помощь Украине, и хотела бы от Киева ответного проявления солидарности.

Ранее премьер Словакии сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский исключает возможность транзита газа через Украину в 2025 году. При этом существуют разные технические варианты, которые позволили бы продолжить транзит газа через Украину в Европу. По словам Фицо, остановка транзита газа через Украину в Европу в итоге приведет к его подорожанию.

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