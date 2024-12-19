В ООН не стали комментировать отказ Украины от транзита российского газа

Организация объединенных наций (ООН) не станет комментировать отказ Украины от продолжения транзита российского газа. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в комментарии ТАСС.
«Это не та тема, которую бы комментировал генеральный секретарь. Мы не будем комментировать коммерческие соглашения и то, как Европа получает газ», — сказал Дюжаррик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. «Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — заявил президент.
До того Министерство энергетики Украины сообщило, что Киев и Варшава начали работу над альтернативой транзиту газа из России.