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22:22, 19 декабря 2024Мир

В ООН не стали комментировать отказ Украины от транзита российского газа

ООН не комментирует отказ Украины от продолжения транзита газа из России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Организация объединенных наций (ООН) не станет комментировать отказ Украины от продолжения транзита российского газа. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в комментарии ТАСС.

«Это не та тема, которую бы комментировал генеральный секретарь. Мы не будем комментировать коммерческие соглашения и то, как Европа получает газ», — сказал Дюжаррик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет продолжать транзит российского газа. «Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа. Мы не будем давать возможности зарабатывать», — заявил президент.

До того Министерство энергетики Украины сообщило, что Киев и Варшава начали работу над альтернативой транзиту газа из России.

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