Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:16, 23 декабря 2024Мир

Фицо обсудил с Путиным в Кремле ситуацию на Украине

Фицо сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой. Об этом Фицо сообщил в своих соцсетях, ссылается на них РИА Новости.

«В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать», — уточнил словацкий премьер.

Вечером в воскресенье, 22 декабря, журналист Павел Зарубин рассказал, что президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Это первая личная встреча политиков с 2016 года.

Позже эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что переговоры Путина и Фицо в Москве были нацелены на то, чтобы показать, что именно Киев виновен в остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года,

По словам самого Фицо, его визит в Москву был реакцией на заявления Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. До этого премьер-министр Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фицо связал свой визит в Москву с заявлениями Зеленского. Зачем премьер Словакии приехал в Россию?

      Стало известно о снимающих селфи на фоне российских ракетоносцев «воздушных хулиганах»

      Президент Панамы ответил Трампу на слова о возвращении канала

      Задержка рейсов в Пулково произошла из-за ложного сигнала о минировании

      Названа безопасная для здоровья суточная норма икры

      Дочь мэра отправили в тюрьму за совращение 15-летнего школьника

      Трамп выдвинул кандидата на пост замминистра обороны США

      Словакию призвали прекратить помощь Украине из-за газа

      Названа предварительная причина снятия пассажиров с самолетов в российском аэропорту

      Фицо заявил о готовности России поставлять газ на Запад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше