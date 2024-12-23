Фицо обсудил с Путиным в Кремле ситуацию на Украине

Фицо сообщил, что обсудил с Путиным ситуацию на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Украине, а также отношения между Москвой и Братиславой. Об этом Фицо сообщил в своих соцсетях, ссылается на них РИА Новости.

«В долгой беседе мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине и возможности скорейшего мирного завершения войны и на взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать», — уточнил словацкий премьер.

Вечером в воскресенье, 22 декабря, журналист Павел Зарубин рассказал, что президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Это первая личная встреча политиков с 2016 года.

Позже эксперт Игорь Юшков высказал мнение, что переговоры Путина и Фицо в Москве были нацелены на то, чтобы показать, что именно Киев виновен в остановке транзита российского газа после 31 декабря 2024 года,

По словам самого Фицо, его визит в Москву был реакцией на заявления Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. До этого премьер-министр Словакии пригрозил Украине серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию.