Журналист Штир: Венгрия может помочь Трампу урегулировать конфликт на Украине

Венгрия может помочь избранному президенту США Дональду Трампу урегулировать конфликт на Украине, однако не стоит преувеличивать способности Будапешта. Об этом заявил венгерский журналист, руководитель отдела по внешней политике газеты Magyar Nemzet Габор Штир в интервью «Ленте.ру».

Я надеюсь, что какие-то возможности будут, но, честно говоря, не Венгрия будет решать эту проблему. Она может помогать в этом со своей мирной миссией. Но она лишь повышает внимание к вопросу и показывает альтернативные Западу подходы урегулирования Габор Штир руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

При этом эксперт обратил внимание, что вокруг конфликта на Украине имеется «много иллюзий». В частности, он подчеркнул, что Трамп прежде всего будет отдавать приоритет американским проблемам, что оттянет скорое завершение боевых действий. Кроме того, он указал, что окончательное мнение будет зависеть от Москвы и Киева, включая выполнение Россией задач Специальной военной операции (СВО).

Шансы на окончание конфликта растут, но они зависят от самих России и Украины. Серьезный разговор будет только тогда, когда уже Москва приблизится к выполнению своих целей на поле боя. Например, это может быть контроль над Донбассом Габор Штир руководитель отдела по внешней политике венгерской газеты Magyar Nemzet

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл детали предложенного перемирия на период Рождества. В частности, речь шла о прекращении боевых действий на два-три дня. Глава венгерского правительства также напомнил, что летом во время визитов в Москву и Киев он уже высказывал предложение о временном прекращении огня, но тогда «ни одна из сторон не была готова его принять».