Орбан раскрыл детали предложения о прекращении огня на Украине на Рождество

Орбан: в предложении о прекращении огня на Украине речь шла о двух-трех днях

В предложении Венгрии о прекращении огня на Украине на Рождество речь шла о двух-трех днях. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, Будапешт работает над тем, чтобы стороны российско-украинского конфликта согласились хотя бы на рождественское перемирие, если большого всеобъемлющего мира в этом году быть не может. «Поскольку речь идет о двух-трех днях, вариант, что противник использует это время для перегруппировки, исключается», — сказал он.

Венгерский премьер отметил, что летом во время визитов в Москву и Киев он уже высказывал предложение о временном прекращении огня, но тогда «ни одна из сторон не была готова его принять». На данный момент Россия готова рассмотреть предложение, а позиция Украины «легко может измениться, если они сядут и обдумают» ситуацию.

Ранее Орбан уточнил, что в предложении Венгрии об обмене пленными между Россией и Украиной речь шла об обмене около 700 пленных с каждой стороны. Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг данную инициативу.