Орбан предлагал России и Украине обменять сотни пленных

Орбан заявил, что в предложении об обмене пленными речь шла о 700 человек

В предложении Венгрии об обмене пленными между Россией и Украиной, которое ранее отверг Владимир Зеленский, речь шла об обмене около 700 пленных с каждой стороны. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, пишет РИА Новости.

«Я не вижу препятствий тому, чтобы стороны договорились об обмене нескольких сот военнопленных, скажем, по 700», — отметил политик.

Орбан также напомнил, что люди много говорят о европейских ценностях, но самой большой ценностью является жизнью.

Ранее Виктор Орбан призвал украинского лидера Владимира Зеленского определиться с рождественским перемирием. По его словам, предложение о перемирии по-прежнему остается в силе. Он подчеркнул, что «одна сторона», имея ввиду Россию, приняла его инициативу.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин накануне рассказал, что украинская сторона саботировала рождественское перемирие, предложенное премьер-министром Венгрии. Глава РФ также напомнил, что Зеленский также срывал все попытки урегулирования, предложенные турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.