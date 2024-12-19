Путин рассказал о саботаже Украиной рождественского перемирия

Путин: Украина саботировала предложенное Венгрией рождественское перемирие

Украинская сторона саботировала рождественское перемирие, предложенное премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе программы «Итоги года», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода и по судоходству в Черном море, и по энергетической инфраструктуре», — напомнил Путин.

По словам российского лидера, президент Украины Владимир Зеленский также срывал все попытки урегулирования, предложенные турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Орбан призвал Зеленского определиться с рождественским перемирием, поскольку его предложение по-прежнему остается в силе.