TAC: Украине нужно придерживаться нейтралитета и отказаться от членства в НАТО

Обозреватель журнала The American Conservative (TAC) Дэниэл Депетрис заявил, что Украине нужно придерживаться нейтральной позиции и отказаться от вступления в НАТО. Настоящее, по его мнению, благо для Украины он назвал в новом материале на сайте издания.

По словам обозревателя, нейтралитет Украины является не только оптимальным и наименее рискованным вариантом для США и Европы, но и настоящим благом для самой страны.

При этом, продолжил Депетрис, Украина в любом случае не сможет присоединиться к НАТО, учитывая противоречия по этому вопросу внутри самого альянса. «Отказ Украины от членства в НАТО или другого соглашения с аналогичными обязательствами в области безопасности является просто подтверждением объективной реальности», — пишет эксперт.

Нейтралитет Украины, добавил Депетрис, — это победа, а не поражение для украинцев. «Это все еще означает, что Украина не будет находиться под контролем Москвы. Конечно, она также не будет и под контролем Запада, но Запад не должен брать на себя обязательства в области безопасности, которые он в любом случае не желает выполнять», — заключил он.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что неправильная оценка ситуации на Украине командой избранного президента США Дональда Трампа при попытках урегулировать конфликт может привести к его затягиванию. «В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет», — отметил Риттер.