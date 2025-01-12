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14:30, 12 января 2025Мир

В США допустили затягивание конфликта на Украине из-за Трампа

Риттер: неправильная оценка Трампом ситуации на Украине усугубит конфликт
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Неправильная оценка ситуации на Украине командой избранного президента США Дональда Трампа при попытках урегулировать конфликт может привести к его затягиванию. Ухудшение ситуации допустил отставной американский разведчик Скотт Риттер в материале для Energy Intelligence.

«В противном случае прогнозируется продолжение боевых действий на истощение до тех пор, пока способность Украины к самообороне не рухнет», — пишет Риттер.

Ранее в январе источники портала Axios сообщили, что Трамп захотел урегулировать конфликт между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС до инаугурации, которая должна состояться 20 января.

В том же месяце ведущий сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк допустил, что Трамп действительно заинтересован в урегулировании украинского конфликта.

В ходе конференции 7 января Трамп выразил надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев.

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