Американист заявил о заинтересованности Трампа в переговорах о мире на Украине

Американист Батюк: Трамп хочет мира на Украине и встречи с Путиным

Слом в общей позиции Запада относительно ситуации на Украине происходит не в Европе, а в США. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп действительно заинтересован в урегулировании украинского конфликта. Такое мнение в беседе с KP.RU выразил ведущий сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Батюк заявил, что этот слом неизбежно произойдет, хотя пока что трудно сказать, какую именно позицию займет на переговорах с Россией администрация Трампа. «Трамп серьезно хочет мира, и он действительно заинтересован во встрече с [президентом России Владимиром] Путиным», — заявил он.

Однако американист добавил, что не стоит думать, будто Трамп уже все решил и «неуклонно будет следовать какой-то формуле». «Будущая позиция США будет меняться в зависимости от ситуации на поле боя», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Трампа начнется после инаугурации избранного президента США.

Также официальный представитель Кремля сообщал, что Путин готов к встрече с Трампом без условий. «Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога», — сказал Песков.