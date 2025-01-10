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12:52, 10 января 2025Мир

Песков назвал время начала подготовки встречи Путина и Трампа

Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа начнется после его инаугурации
Семен Александров (редактор)

Фото: Александр Демьянчук / РИА Новости

Подготовка встречи российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа начнется после инаугурации избранного президента США. Время начала подготовки переговоров глав государств назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Исходим из обоюдной готовности к встрече, но по всей видимости после того, как господин Трамп войдет в овальный кабинет, уже будут какие-то движения», — заявил он.

Ранее Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с Путиным. Политик подчеркнул, что в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему. При этом республиканец ушел от прямого ответа на вопрос, состоится ли трехсторонняя встреча глав США, России и Китая.

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