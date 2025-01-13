Команда Байдена проинформировала Трампа о нехватке солдат у ВСУ

Советник Салливан: Команда Байдена уведомила Трампа о нехватке солдат у ВСУ

Администрация президента США Джо Байдена уведомила команду избранного американского лидера Дональда Трампа о нехватке солдат и других военных кадров у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью агентству Bloomberg.

«Администрация Байдена информировала команду Трампа о нехватке кадров у Украины на поле боя», — отметил представитель Белого дома.

Салливан также подчеркнул, что проблема дефицита людей в украинских войсках присутствовала всегда и за последний год она приобрела особую значимость. Кроме того, он отметил, что нынешняя администрация выступает за снижение призывного возраста вплоть до 18 лет.

Ранее Салливан заявил, что соглашение по прекращению конфликта на Украине должно оставлять право на территориальные решения за Киевом, а также предусматривать гарантии безопасности, чтобы предотвратить возобновление боевых действий. Представитель Белого дома также подчеркнул, что после окончания боевых действий они не должны возобновиться через несколько месяцев.