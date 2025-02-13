В МИД санкции Зеленского против Порошенко объяснили жабагадюкингом

Захарова объяснила санкции Зеленского против Порошенко «жабогадюкингом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на санкции президента Украины Владимира Зеленского в отношении его предшественника Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Жабагадюкинг», — написала она. Также она дополнила сообщение эмодзи с жабой, гадюкой и крестом, символизирующим противостояние. Других подробностей она не привела.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины во главе с президентом Украины ввел санкции против Порошенко. Активы бывшего президента Украины заблокированы, а его госнаграды и знаки отличия аннулированы. Экс-президента Украины также лишили права «пользования радиочастотным спектром Украины».