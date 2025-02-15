Критика Трампа и США, призыв создать другое НАТО и рассуждения о выборах. О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции?

Зеленский в Мюнхене признал потерю 4 тысяч кв. км украинской территории

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 15 февраля, выступил на Мюнхенской конференции, где порассуждал на тему множества вопросов, таких как выборы на Украине, помощь Киеву от западных союзников и действия Дональда Трампа на посту главы США.

При этом в какой-то момент Зеленскому не разрешили перейти на украинский язык. Ведя беседу, он задал модератору вопрос: «Могу ли я говорить по-украински?» — на что получил отрицательный ответ, после чего все в зале засмеялись. «Хорошо, не давите на меня», — продолжил он на английском языке. После этого, когда Зеленскому должны были задавать вопросы, никто этого не сделал — на соответствующий призыв модератора Кристианы Аманпур в аудитории никто не отозвался.

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Зеленский раскритиковал Трампа и США

Во время своей речи Зеленский выступил с критикой Трампа, заявив, что для мирных переговоров по Украине американский президент для начала должен связаться с ним, а не с российской стороной. «Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина», — сказал он. Зеленский также критически высказался по поводу возможной встречи лидеров США и России и обвинил Соединенные Штаты в потере Украиной четырех тысяч квадратных километров территории в прошлом году. По его словам, это произошло из-за медлительности в поставках военной помощи Киеву.

Кроме того, украинский лидер высмеял приглашение Трампа на празднование Дня Победы 9 мая в Москве. Зеленский назвал данное желание Путина спектаклем, и подчеркнул, что «нам этого не нужно, нужен настоящий мир».

Как пишет украинское издание «Страна.ua», речь Зеленского в целом была выдержана в сугубо конфронтационном ключе в отношении Трампа.

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Желающим провести выборы в стране украинцам Зеленский пожелал другого гражданства

Говоря о проведении выборов в стране, Зеленский указал, что лично он готов говорить о выборах, но этого не хотят сами украинцы и даже не готовы слышать ничего на эту тему.

Нам нужно единство во время войны. Если кому-то [из украинцев] не нравится [отсутствие выборов], они могут выбрать другое гражданство Владимир Зеленский президент Украины

Властям Киева нужно другое НАТО

Помимо этого, Зеленский подчеркнул, что Украина не откажется от идеи членства в НАТО, в связи с чем, если это требование не будет удовлетворено, миру нужно создать новое НАТО.

Мы верим, что основой любых гарантий безопасности [для Украины] должно стать членство в НАТО. А если не оно, то условия, которые позволяют нам построить другое НАТО, прямо здесь, на Украине... Мое предложение — украинская восточная граница, белорусская восточная граница, восточные границы балтийских стран и восточная граница Финляндии имеют самые сильные линии безопасности Владимир Зеленский президент Украины

Также он призвал Европу создать собственную армию, так как, по его мнению, США могут отказаться от военной поддержки европейских стран. Таким образом, будущее Европы будет зависеть только от европейцев, пояснил Зеленский. Он напомнил собравшимся в зале о выступлении вице-президента США Джея Ди Вэнса, в котором тот обрушился с критикой на европейские страны. «Вчера здесь, в Мюнхене, вице-президент США ясно дал понять, что (…) десятилетия старых отношений между Европой и Америкой подходят к концу, с этого момента ситуация изменится, и Европе придется к этому приспособиться… Европа должна стать самодостаточной», — сказал украинский президент.