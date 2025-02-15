Зеленский призвал создать единую армию Европы

Зеленский: Европа должна создать собственную армию

Европа должна создать собственную армию, так как Соединенные Штаты могут отказаться от военной поддержки европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

«Европа должна иметь собственную европейскую армию. Надо создавать объединенные Вооруженные Силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев», — заявил он. По словам украинского лидера, основой для объединенной европейской армии могли бы стать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно в случае прекращения поддержки от США. Он также отметил, что не хочет думать о прекращении стратегического партнерства Вашингтона и Киева.