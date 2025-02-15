Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:49, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал создать единую армию Европы

Зеленский: Европа должна создать собственную армию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европа должна создать собственную армию, так как Соединенные Штаты могут отказаться от военной поддержки европейских стран. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция которого доступна на YouTube.

«Европа должна иметь собственную европейскую армию. Надо создавать объединенные Вооруженные Силы Европы, чтобы будущее Европы зависело только от европейцев», — заявил он. По словам украинского лидера, основой для объединенной европейской армии могли бы стать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее Зеленский заявил, что Украине будет очень сложно в случае прекращения поддержки от США. Он также отметил, что не хочет думать о прекращении стратегического партнерства Вашингтона и Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянина освободили после 500 дней плена в Газе

      Зеленский призвал создать единую армию Европы

      На Западе назвали причину отказа Зеленского от передачи ресурсов США

      Раскрыты подробности о жизни внучек последнего президента СССР Горбачева в Германии

      Первую ракетку мира дисквалифицировали за допинг

      Стало известно о тайном плане стран Европы по отправке войск на Украину

      В Москве арестовали попытавшуюся продать младенца за 200 тысяч рублей мать

      Шольц заявил о возможности объявления в Германии ЧС из-за Украины

      Стали известны подробности про похищение российской школьницы из машины ее родителей

      Определился город проведения товарищеского матча сборных России и Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше