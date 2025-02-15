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04:41, 15 февраля 2025Мир

Зеленский допустил прекращение поддержки Украины со стороны США

Зеленский заявил, что Украина не сможет выжить без поддержки со стороны США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Украина практически не сможет «выжить» без военной поддержки со стороны США.

Кроме того, он отметил, что в Киеве все же допускают, что Соединенные Штаты могут перестать помогать республике.

По словам украинского лидера, власти страны вынуждены рассматривать вариант развития событий, когда США прекратят направлять военную помощь Киеву.

Ранее стало известно, что Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции. Уточняется, что они обсудили координацию со странами-членами альянса для «формирования общей позиции» по окончании украинского конфликта.

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