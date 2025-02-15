Зеленский допустил прекращение поддержки Украины со стороны США

Зеленский заявил, что Украина не сможет выжить без поддержки со стороны США

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Украина практически не сможет «выжить» без военной поддержки со стороны США.

Кроме того, он отметил, что в Киеве все же допускают, что Соединенные Штаты могут перестать помогать республике.

По словам украинского лидера, власти страны вынуждены рассматривать вариант развития событий, когда США прекратят направлять военную помощь Киеву.

Ранее стало известно, что Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции. Уточняется, что они обсудили координацию со странами-членами альянса для «формирования общей позиции» по окончании украинского конфликта.