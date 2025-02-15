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03:17, 15 февраля 2025Мир

Зеленский встретился с генсеком НАТО в Мюнхене

Зеленский встретился с генсеком НАТО Рютте на конференции в Мюнхене
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции. Во время встречи обсуждались нужды Киева в артиллерии, сказано в заявлении офиса Зеленского.

Уточняется, что Зеленский и Рютте обсудили координацию со странами-членами альянса для «формирования общей позиции» по окончании украинского конфликта. Помимо этого, обсуждались оборонные нужды военных ВСУ.

В ходе встречи с Марком Рютте Зеленский подчеркнул, что одним из условий окончания конфликта на Украине должны быть «надежные гарантии безопасности».

Накануне Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в НАТО в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. Он также призвал Запад обеспечить украинской стороне «более прочную позицию» перед началом возможных переговоров».

Однако ранее Марк Рютте утверждал, что Украина станет 33-м членом НАТО, если никакая другая страна ее не опередит. Однако при любом исходе ее членство в альянсе, по его мнению, было предопределено в будущем.

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