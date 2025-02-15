Генсек НАТО призвал Европу прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине

Генсек НАТО Рютте призвал Европу предложить конкретные идеи по миру на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу прекратить жаловаться из-за переговоров по Украине и предложить конкретные идеи по миру. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с таким заявлением Рютте выступил на дискуссии, проходившей на конференции безопасности в Мюнхене. Он обратился к европейским друзьям и предложил им вступать в дискуссии. «Не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи», — сказал генсек НАТО. В своем обращении он отметил, что необходимо увеличить расходы и обеспечить военную подготовку и продолжить поставку оружия на Украину. Он подчеркнул, что европейцам необходимо предложить конкретные идеи, как могут выглядеть гарантии безопасности.

Ранее сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях Мюнхенской конференции.