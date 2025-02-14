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16:30, 14 февраля 2025Мир

Рютте высказался об обещании Украине стать частью НАТО

Рютте: Украине никогда не обещали членство в НАТО после завершения конфликта
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Johanna Geron / Reuters

Украине никогда не обещали членство в Североатлантическом альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова передает РИА Новости.

«Сейчас большинство наших обсуждений посвящено Украине (...). Вопрос о членстве в альянсе и возможных гарантиях безопасности будет частью обсуждения мирного соглашения… Мы обсуждаем сейчас лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир на Украине, но Киеву никогда не обещали (...), что это будет частью», — отметил генсек.

По словам Рютте, Запад должен обеспечить украинской стороне «более прочную позицию» перед началом возможных переговоров, в которых она будет участвовать.

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что только Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия. Он также добавил, что «необходимо видеть реальность такой, какая она есть», поэтому членство Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день маловероятно. Однако он добавил, что нельзя исключать того, что это может произойти «когда-нибудь в будущем».

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