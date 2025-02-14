В Пентагоне высказались об участии Европы в переговорах по Украине

Шеф Пентагона Хегсет допустил участие Европы в переговорах по Украине

Европейские страны могут принять участие в возможных переговорах России, США и Украины по урегулированию конфликта. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает Reuters.

«Я считаю, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вести президент США Дональд Трамп, президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский и, возможно, Европа, которая также будет участвовать в этих дискуссиях», — сказал глава оборонного ведомства.

Хегсет подчеркнул, что он намерен «привнести реализм в ожидания союзников США» касательно вопроса разрешения украинского кризиса.

Ранее Хегсет заявил, что только Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия. Он также добавил, что «необходимо видеть реальность такой, какая она есть», поэтому членство Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день маловероятно. Однако он добавил, что нельзя исключать того, что это может произойти «когда-нибудь в будущем».