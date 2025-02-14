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09:31, 14 февраля 2025Мир

В Пентагоне допустили передачу Украине ядерного оружия

Шеф Пентагона Хегсет: Трамп будет решать, передавать ли Украине ядерное оружие
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Только президент США Дональд Трамп будет принимать окончательное решение о передаче Украине ядерного оружия. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью порталу Breitbart.

«Я не тот, кто будет объявлять красную линию или нет (...). В конечном счете президент Трамп — единственный, кто определит, есть ли пространство для маневра или движение по какой-либо конкретной позиции», — ответил глава оборонного ведомства на вопрос о передаче Украине ядерного оружия.

Хегсет также добавил, что« необходимо видеть реальность такой, какая она есть», поэтому членство Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день маловероятно. Однако он добавил, что нельзя исключать того, что это может произойти «когда-нибудь в будущем».

12 февраля Хегсет заявил, что США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть возможного мирного соглашения по урегулированию конфликта. Позже Трамп отметил, что высказывания главы американского оборонного ведомства «точно отражали» позицию Вашингтона по данному вопросу.

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