Трамп прокомментировал слова шефа Пентагона об Украине и НАТО

Трамп: Шеф Пентагона Хегсет точно передал позицию США по вступлению Киева в НАТО

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал слова шефа Пентагона Пита Хегсета о нереалистичности вступления Украины в НАТО. Он заявил, что высказывания главы американского оборонного ведомства «точно отражали» позицию Вашингтона по данному вопросу, пишет агентство Reuters.

До этого Пит Хегсет назвал нереалистичным требование Украины вернуться к границам 2014 года. Глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отрекся от своих прежних обещаний включить Украину в альянс. Незадолго до этого президент США Дональд Трамп высказался однозначно против вступления Украины в НАТО, назвав эту идею «непрактичной».