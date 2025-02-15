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15:16, 15 февраля 2025Россия

Зеленский назвал площадь потерянных Украиной за 2024 год территорий

Зеленский: Украина в 2024 году потеряла 4 тысячи квадратных километров
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Украина в 2024 году потеряла 4 тысячи квадратных километров территории. Причиной этого стала медлительность в поставках военной помощи из США, заявил президент бывшей советской республики Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС в субботу, 15 февраля.

«Это одна из причин, по которой мы потеряли 4 тысячи квадратных километров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что за неделю с 8 по 14 февраля Вооруженные силы (ВС) России освободили шесть населенных пунктов. В частности, подразделения южной группировки заняли Орехово-Василевку и Дачное, силы группировки «Центр» взяли под контроль Дзержинск, Ясеновое, Водяное Второе и Зеленое Поле.

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