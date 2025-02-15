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13:16, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский оценил желание Путина видеть Трампа на Дне Победы в Москве

Зеленский назвал спектаклем желание Путина видеть Трампа на Дне Победы в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский оценил желание президента России Владимира Путина видеть главу США Дональда Трампа на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Данное стремление Путина Зеленский в рамках выступления на Мюнхенской конференции назвал спектаклем. «Нам этого не нужно. Нам нужен настоящий успех, настоящий мир», — заявил он.

Также глава Украины указал, что США отдаляются от Европы и не считают ее союзником. «Мы должны придать силу Европе сначала. Нуждается ли Америка в Европе как в рынке? Да. Но как в союзнике? Я не знаю», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп оценил прошедший разговор с Владимиром Путиным.

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