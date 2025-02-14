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02:38, 14 февраля 2025Мир

Трамп оценил разговор с Путиным

Трамп заявил, что провел отличный телефонный разговор с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал прошедший разговор с российским коллегой Владимиром Путиным отличным. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел телеканал Fox News.

«Мы вчера провели очень хороший телефонный разговор с президентом Путиным <...> Он был отличным», — отметил он. Американский лидер уточнил, что беседа длилась «возможно, полтора часа».

Трамп также заявил о «значительном продвижении сторон» к разрешению конфликта на Украине. При этом он отметил, что впереди ожидает длинный путь для его разрешения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине. «Главы государств выразили свою политическую волю по этому процессу. Это очень важное достижение этого разговора», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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