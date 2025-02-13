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20:52, 13 февраля 2025Бывший СССР

В Кремле рассказали о достигнутом согласии Путина и Трампа по конфликту на Украине

Песков: Путин и Трамп выразили политическую волю к мирным переговорам по Украине
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора согласились, что урегулирование конфликта на Украине должно происходить путем переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Главы государств выразили свою политическую волю по этому процессу (мирным переговорам — прим. «Ленты.ру»). Это очень важное достижение этого разговора, которое получило свое развитие в виде тех поручений, которые дали президенты по итогам беседы», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что это уже привело в движение «машину помощников и ведомств», которые будут поэтапно вступать в диалог для подготовки контактов сторон на рабочем и высшем уровнях.

Пресс-секретарь российского президента также высказался о будущих встречах Путина и Трампа. По его словам, встреча глав государств в другой стране состоится раньше их обмена визитами.

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