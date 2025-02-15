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18:40, 15 февраля 2025Бывший СССР

Президент Украины назвал имя самого влиятельного члена НАТО

Зеленский назвал президента России Путина самым влиятельным членом НАТО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Критика Трампа и США, призыв создать другое НАТО и рассуждения о выборах. О чем говорил Зеленский на Мюнхенской конференции?

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Выступая на Мюнхенской конференции украинский лидер назвал президента России Владимира Путина самым влиятельным членом НАТО. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО станет наилучшей гарантией безопасности для его страны и он не снимает этот вопрос с повестки. «Однако сейчас кажется, что наиболее влиятельный член НАТО — Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО», — отметил президент Украины. По его мнению, вступление Украины в НАТО должно стать ядром любых гарантий для Киева. Он подчеркнул, что в противном случае нужно создать еще один альянс, расположенный на Украине. В своей речи Зеленский сказал, что Европа нуждается в собственных вооруженных силах. По его мнению, сейчас пришло время для создания таких сил, потому что США могут отказать Европе в решении представляющих угрозу безопасности вопросах.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции, где порассуждал на тему многих вопросов, таких как выборы на Украине, помощь Киеву от западных союзников и действия Дональда Трампа на посту главы США.

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