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13:36, 15 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский поставил условие Трампу насчет переговоров с Россией

Зеленский заявил Трампу о первоочередности переговоров с ним, а не с Путиным
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Olha Tanasiichuk / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский поставил условие главе США Дональду Трампу насчет переговоров с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский в рамках выступления на Мюнхенской конференции высказался об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Так, он заявил о первоочередности переговоров с ним, а не с президентом России Владимиром Путиным.

«Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина. Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», — отметил глава Украины.

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский также оценил желание Владимира Путина видеть Дональда Трампа на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.

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