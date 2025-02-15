Зеленский поставил условие Трампу насчет переговоров с Россией

Зеленский заявил Трампу о первоочередности переговоров с ним, а не с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поставил условие главе США Дональду Трампу насчет переговоров с Россией. Его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

Зеленский в рамках выступления на Мюнхенской конференции высказался об урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Так, он заявил о первоочередности переговоров с ним, а не с президентом России Владимиром Путиным.

«Если Трамп действительно хочет добиться результата, он сначала должен договориться с нами, а уже потом давить на Путина. Потому что какие-либо переговоры без нас мы никогда не примем», — отметил глава Украины.

Ранее в феврале президент Украины Владимир Зеленский также оценил желание Владимира Путина видеть Дональда Трампа на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.