«Штаты посылают разные сигналы разным сторонам». Вице-президент США допустил отправку войск на Украину. Что это значит?

Вэнс: Вопрос отправки войск США на Украину остается на повестке дня

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что вопрос отправки войск США на Украину остается на повестке дня и может быть воплощен в случае, если переговоры не будут «добросовестными». Он также отметил, что Вашингтон не исключает введение против Москвы новых санкций.

Есть экономические инструменты воздействия, есть, конечно, и военные инструменты воздействия Джей Ди Вэнс вице-президент США

При этом Вэнс заявил о готовности США «перезапустить» отношения с Россией, если удастся заключить соглашение об урегулировании украинского конфликта. Как он отметил, в результате мирных переговоров «выйдет сделка, которая шокирует многих людей».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хотела бы услышать разъяснения слов Вэнса о «военных рычагах» давления. Слова американского вице-президента Песков назвал «новыми элементами» в позиции США.

Слова Вэнса противоречат позиции Пентагона

12 февраля министр обороны США Пит Хегсет исключил возможность размещения американских войск на Украине.

Гарантии безопасности для Украины должны быть обеспечены силами стран Европы, США не направят туда свои войска Пит Хегсет министр обороны США

Министр обороны США Пит Хегсет Фото: Yves Herman / Reuters

В апреле 2024 года бывший госсекретарь США Энтони Блинкен также указывал на то, что американское руководство не рассматривает отправку военных на Украину из-за риска прямого столкновения с Россией.

В беседе с «Лентой.ру» старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская заявила, что слова Вэнса об отправке войск могут быть сигналом, направленным европейским союзникам. Они опасаются заключения «тайной сделки» между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом на фоне прошедшего телефонного разговора. Кроме того, в Европе испытывают опасения, что США «могут сдать некоторые позиции на Украине».

Таким образом, Джей Ди Вэнс хочет показать, что Соединенные Штаты не намерены исключительно идти на уступки России, что у них есть инструменты для того, чтобы принудить Россию сесть за стол переговоров и исполнять взятые на себя обязательства Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Миротворцев на Украину могут отправить европейские страны

В декабре 2024 года Трамп призвал отправить на Украину войска европейских стран, которые, по его словам, могли бы следить за соблюдением режима прекращения огня. По данным The Times, Европа уже запросила у США воздушную поддержку на случай отправки своих миротворческих сил на Украину.

Фото: Stringer / Reuters

При этом президент Украины Владимир Зеленский запросил размещение иностранных миротворцев в формате «США+Европа», и ранее также настаивал на необходимости участия американских войск в миссии. По данным агентства Bloomberg, в Европе в целом согласились с Зеленским в том, что США придется предоставить военных для любых будущих миротворческих сил, чтобы «сделать эти усилия заслуживающими доверия».

Однако подход администрации Трампа к Украине заставляет усомниться в готовности США принять участие в создании контингента. По словам шефа Пентагона, американский лидер хочет, чтобы Европа взяла на себя ответственность за финансовую и военную помощь Украине.

Вопрос миротворцев остается подвешенным: он заключается в том, что если Соединенные Штаты не обеспечат Европе поддержку с воздуха, то европейцы могут оказаться в ловушке и, по большому счету, просто стать мишенью для обеих сторон Юлия Богуславская старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ

По ее словам, в Евросоюзе понимают риски, связанные с отправкой контингента на Украину, и не хотят размещать миротворческую миссию без участия США.