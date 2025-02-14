В Кремле захотели разъяснений слов вице-президента США о военных рычагах

Песков: РФ рассчитывает получить разъяснения от США о военных рычагах давления

Россия рассчитывает в ходе контактов с США получить разъяснения о словах вице-президента страны Джей Ди Вэнса по поводу «военных рычагов» давления на Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это новые элементы позиции [США]. Ранее таких формулировок мы не слышали, они не озвучивались», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона уточнит эти вопросы в ходе предстоящих контактов с американскими представителями.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что власти США допускают отправку американских войск на Украину и введение новых санкций против России. По его словам, вариант использования «экономических и, конечно же, военных» рычагов воздействия на Москву «остается на рассмотрении». К их применению может привести отказ РФ от мирного урегулирования конфликта.