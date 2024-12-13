Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:27, 13 декабря 2024Мир

Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

Трамп призвал ввести войска ЕС на Украину для контроля прекращения огня
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить войска европейских стран на Украину, чтобы они следили за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что об этом он рассказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, 7 декабря. Трамп поддержал «создание сильной, вооруженной Украины», но выступил против ее членства в НАТО.

Будущий американский президент также выразил мнение, что главную роль в обеспечении безопасности Украины следует взять на себя Европе. США, по его словам, могут оказать поддержку в этом вопросе, но отправка американских войск будет исключена.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники сомневаются в наличии у Трампа четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп предложил отправить европейских военных на Украину. Какую задачу он для них придумал?

      В Одесской области раздались взрывы

      В Раде возмутились заявлением Госдепа о мобилизации 18-летних украинцев

      Девушка попросила у медсестры обезболивающее и столкнулась с неожиданным последствием

      Россиян предупредили о вреде популярного за новогодним столом напитка

      Россияне перестали беспокоиться о безопасности жилья

      Генерал ФСБ рассказал о вымогающих деньги по всему миру сотрудниках колл-центров

      Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

      Россиянке удалили 16 зубов без показаний

      Пентагон подтвердил успешное испытание гиперзвуковой ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше