Трамп предложил отправить европейские войска на Украину

Трамп призвал ввести войска ЕС на Украину для контроля прекращения огня

Избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить войска европейских стран на Украину, чтобы они следили за соблюдением режима прекращения огня. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

Утверждается, что об этом он рассказал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже, 7 декабря. Трамп поддержал «создание сильной, вооруженной Украины», но выступил против ее членства в НАТО.

Будущий американский президент также выразил мнение, что главную роль в обеспечении безопасности Украины следует взять на себя Европе. США, по его словам, могут оказать поддержку в этом вопросе, но отправка американских войск будет исключена.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники сомневаются в наличии у Трампа четкого плана по урегулированию конфликта на Украине.