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00:22, 13 декабря 2024Мир

В Европе засомневались в наличии у Трампа плана по Украине

WSJ: европейские чиновники сомневаются, что у Трампа есть четкий план по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Европейские чиновники сомневаются в наличии у избранного президента США Дональда Трампа четкого плана по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Собеседники издания рассказали, что после выборов республиканец интересовался их мнением относительно украинского конфликта и задавал им вопросы.

В статье также отмечается, что европейские военные в случае отправки на Украину займутся мониторингом прекращения огня и поддержанием мира.

Ранее Трамп в интервью журналу Time признал, что завершить конфликт на Украине за 24 часа невозможно. По его словам, урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке гораздо проще, чем «решить то, происходит между Россией и Украиной».

До этого стало известно, что Трамп пока не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. По словам его помощников, политик еще «не задумывался серьезно над этим вопросом».

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