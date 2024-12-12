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20:50, 12 декабря 2024Мир

Трамп пока не поддержал конкретный план по Украине

WSJ: Трамп пока серьезно не поддерживает какой-либо конкретный план по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп пока серьезно не поддерживает какой-либо конкретный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на его помощников.

«Трамп пока не привязан к какому-либо конкретному плану по Украине и не задумывался серьезно над этим вопросом», — говорится в материале.

Как отмечает издание, члены его команды готовят предложения и информируют его о своей работе. Уточняется, что ключевые решения по данному вопросу будут приниматься после того, как в аппарат национальной безопасности США войдут сторонники нового главы Белого дома.

Кроме того, по информации источников, Трамп проведет дополнительные переговоры с союзниками и, возможно, президентом России Владимиром Путиным.

Ранее стало известно, что Трамп хочет использовать Украину в качестве «рычага давления» на Россию. По его мнению, это необходимо для будущих переговоров по урегулированию конфликта.

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