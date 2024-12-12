Трамп захотел использовать Украину для давления на Россию

Time: Трамп хочет использовать Украину для давления на Россию

Избранный президент США Дональд Трамп хочет использовать Украину и происходящий там конфликт в качестве «рычага давления» на Россию. Об этом он сообщил в интервью журналу Time.

«Трамп сказал, что будет использовать поддержку США в отношении Украины в качестве рычага против России в переговорах о прекращении конфликта», — приводит издание слова американского лидера.

При этом Трамп подчеркнул, что отрицательно относится к решению разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным дальнобойным оружием. По его словам, это делает ситуацию в мире еще опаснее.

Ранее Трамп стал человеком года по версии журнала Time. Авторы также подчеркивают, что в ходе проведенной с представителями журнала беседе в Мар-а-Лаго Трамп показал себя «более сдержанным», чем раньше, а также «дружелюбным». Кроме того, они резюмировали, что 47-й президент США смог увидеть внутренние и внешние проблемы, из-за которых получил столь высокую поддержку.