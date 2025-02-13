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18:14, 13 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский запросил 100 тысяч миротворцев у Запада и нарисовал для них карту

Зеленский: Украине нужно 100 тысяч миротворцев в формате «США+Европа»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине нужен миротворческий контингент в размере 100 тысяч человек и в формате «США+Европа». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, его слова приводит «РБК-Украина» в своем Telegram.

По его словам, он попросил военных показать точки, где может располагаться будущий контингент. «Мы нарисовали карту», — сказал Зеленский и заявил о своем намерении показать ее представителям Европейского союза (ЕС) и США на предстоящей Мюнхенской конференции.

Он также объяснил, что 100 тысяч человек — это необходимое число миротворцев. Пять тысяч, по словам Зеленского, мало для Украины.

Ранее Владимир Зеленский во время разговора с главой США Дональдом Трампом попросил гарантий безопасности стране.

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