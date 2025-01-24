Европейцы захотели убедить Трампа отправить военных на Украину

Bloomberg: Европа подталкивает Трампа к отправке миротворцев на Украину

Страны Европы подталкивают президента США Дональда Трампа к отправке американских военных на Украину в качестве миротворцев после окончания конфликта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Союзники в целом согласны с президентом Украины Владимиром Зеленским в том, что США придется предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране, чтобы сделать эти усилия заслуживающими доверия», — утверждается в публикации.

По данным Bloomberg, европейские страны стараются убедить команду Трампа отправить миротворческий контингент на Украину. Неназванный высокопоставленный представитель европейского правительства заявил, что если Европа будет вынуждена отправлять войска самостоятельно, это может подорвать доверие к гарантиям НАТО и вызвать раскол в альянсе, который положит конец трансатлантическому сотрудничеству.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник НАТО Камиль Гранд заявил, что иностранные миротворческие силы на Украине должны быть достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью.