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10:31, 23 января 2025Мир

На Западе объяснили необходимость размещения 40 тысяч миротворцев на Украине

FT: Силы миротворцев на Украине должны быть мощными, чтобы не стать мишенью
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Иностранные миротворческие силы на Украине должны быть достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью. Об этом заявила бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, ныне работающий в Европейском совете по международным отношениям, Камиль Гранд, сообщает Financial Times (FT).

«[Силы миротворцев должны быть] достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью, которую Россия могла бы немедленно атаковать, и достаточно большими, чтобы не нуждаться в немедленном подкреплении и не восприниматься НАТО как скрытое обязательство», — сказал он.

По оценкам эксперта, такие силы могли бы насчитывать 40 тысяч военнослужащих и, скорее всего, были бы сформированы в рамках специальной коалиции под руководством Великобритании, Франции и Нидерландов, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.

Он отметил, что роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации конфликта с Россией. Тем не менее, эксперт предположил, что Евросоюз может использовать возможности альянса по стратегическому планированию для миротворческих операций, как в Боснии и Герцеговине. Это также позволит Великобритании участвовать в операциях.

Ранее стало известно, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи. Данную инициативу планируют в скором будущем обсудить премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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