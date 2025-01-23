На Западе объяснили необходимость размещения 40 тысяч миротворцев на Украине

FT: Силы миротворцев на Украине должны быть мощными, чтобы не стать мишенью

Иностранные миротворческие силы на Украине должны быть достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью. Об этом заявила бывший высокопоставленный сотрудник НАТО, ныне работающий в Европейском совете по международным отношениям, Камиль Гранд, сообщает Financial Times (FT).

«[Силы миротворцев должны быть] достаточно мощными, чтобы не стать легкой мишенью, которую Россия могла бы немедленно атаковать, и достаточно большими, чтобы не нуждаться в немедленном подкреплении и не восприниматься НАТО как скрытое обязательство», — сказал он.

По оценкам эксперта, такие силы могли бы насчитывать 40 тысяч военнослужащих и, скорее всего, были бы сформированы в рамках специальной коалиции под руководством Великобритании, Франции и Нидерландов, а также при участии стран Балтии и Северной Европы.

Он отметил, что роль НАТО будет намеренно сведена к минимуму, чтобы ограничить риск эскалации конфликта с Россией. Тем не менее, эксперт предположил, что Евросоюз может использовать возможности альянса по стратегическому планированию для миротворческих операций, как в Боснии и Герцеговине. Это также позволит Великобритании участвовать в операциях.

Ранее стало известно, что Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи. Данную инициативу планируют в скором будущем обсудить премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.