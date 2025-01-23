На Западе связали идею с отправкой миротворцев с нехваткой денег у Европы

FT: Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на помощь

Европа может отправить миротворцев на Украину из-за нехватки денег на оказание дальнейшей военной помощи, что может быть воспринято как равноценная альтернатива. Об этом сообщат газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Для испытывающих нехватку средств европейских государств отправка войск может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи», — отмечается в материале издания.

Дополнительно указывается, что данную инициативу планируют в скором будущем обсудить премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Ранее журнал Politico со ссылкой на источники сообщал, что в Европе идут переговоры о создании так называемых сил сдерживания и об отправке до 50 тысяч солдат из пяти-шести европейских стран для охраны «демаркационной линии». При этом неназванные высокопоставленный французский военный офицер заявил изданию, что какие бы рамки ни были выбраны, они, скорее всего, появятся очень скоро из-за желания президента США Дональда Трампа «дипломатических побед в течение первых 100 дней».