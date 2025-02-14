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10:28, 14 февраля 2025Мир

В США призвали готовиться к «шокирующей» сделке по Украине. На что пойдет Вашингтон, если она сорвется?

Вице-президент США Вэнс допустил отправку американских солдат на Украину
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России в случае отказа от мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, вариант использования «экономических и военных» рычагов воздействия остается на рассмотрении. Из его слов следует, что Вашингтон рассматривает сценарий, согласно которому на украинскую территорию могут быть отправлены американские военные.

Тем не менее, по словам Вэнса, администрация президента США Дональда Трампа хочет убедить президента России Владимира Путина в том, что Москва сможет добиться за столом переговоров большего, чем на поле боя.

Фото: Jung Yeon-Je / Reuters

США призвали готовиться к «шокирующей» сделке по Украине

Говорить о гарантиях безопасности для Украины и конкретных территориальных изменениях, как указал Вэнс, пока слишком рано. Это зависит от того, как пройдут мирные переговоры. «Есть множество формулировок, конфигураций», — сообщил он, добавив, что США «волнует суверенная независимость Украины».

Я думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей (...) Он [Трамп] скажет: «Все на повестке, давайте договариваться»

Джей Ди Вэнсвице-президент США

Сам Трамп во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди говорил о преждевременном обсуждении территориальных уступок. «Что касается переговоров, то пока рано говорить о том, что произойдет. Может быть, Россия уступит многое, может быть, нет, все зависит от того, что произойдет», — указал он.

Министр обороны США Пит Хегсет, в свою очередь, заявил о нереалистичности требований Украины по возвращению к границам 2014 года. «США считают, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично», — сообщил он, добавив, что администрация Трампа не видит вступление Украины в НАТО частью мирного плана по урегулированию конфликта.

Фото: Valentin Ogirenko / Reuters

Трампа уличили в желании исключить Киев из переговоров

Редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что Трамп фактически исключает Киев и как сторону переговоров по урегулированию конфликта, непосредственным участником которого он является, и как партнера. К такому выводу журналисты пришли после звонков американского президента российскому и украинскому коллегам.

В частности, издание отметило, что Трамп ведет себя по отношению к Путину и к России не так, как с любым другим партнером на переговорах. А именно: он идет на уступки российскому лидеру «не получая ничего взамен» и лишь постфактум проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, говорится в материале.

Хочет ли мистер Трамп вести переговоры о мире с честью, который продлится долго, или о мире через слабость, которая вознаградит Кремль?

The Wall Street Journal

В Кремле оценили готовность Москвы к переговорам

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказался о готовности Москвы и Путина к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Официальный представитель Кремля напомнил, что Россия неоднократно делала заявления по этому поводу.

Путин неоднократно говорил о нашей готовности идти на такие мирные переговоры, и добиваться наших целей именно через мирные переговоры, политико-дипломатическими средствами

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Официальный представитель Кремля добавил, что эта же позиция была озвучена в ходе телефонного разговора президентов России и США.

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