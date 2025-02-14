В США указали на решение Трампа исключить Киев из переговоров по урегулированию конфликта

WSJ: Трамп исключает Киев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп фактически исключает Киев как сторону переговоров по урегулированию украинского конфликта и как партнера. Такое мнение высказала редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты указали на то, что глава Белого дома ведет себя по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и к России не так, как в случае с любым другим партнером на переговорах. В частности, Трамп идет на уступки российскому лидеру, «не получая ничего взамен» и лишь постфактум проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, говорится в статье. «Хочет ли мистер Трамп вести переговоры о мире с честью, который продлится долго, или о мире через слабость, которая вознаградит Кремль?», — отметили журналисты.

Ранее Трамп объяснил первоочередность звонка Путину. По мнению американского лидера, так было правильнее. «Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку», — пояснил он, добавив, что пожелания Зеленского ему уже известны.