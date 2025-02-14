Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:40, 14 февраля 2025Мир

В США указали на решение Трампа исключить Киев из переговоров по урегулированию конфликта

WSJ: Трамп исключает Киев из переговоров по урегулированию конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Президент США Дональд Трамп фактически исключает Киев как сторону переговоров по урегулированию украинского конфликта и как партнера. Такое мнение высказала редакционная коллегия газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты указали на то, что глава Белого дома ведет себя по отношению к президенту РФ Владимиру Путину и к России не так, как в случае с любым другим партнером на переговорах. В частности, Трамп идет на уступки российскому лидеру, «не получая ничего взамен» и лишь постфактум проинформировал об этом президента Украины Владимира Зеленского, говорится в статье. «Хочет ли мистер Трамп вести переговоры о мире с честью, который продлится долго, или о мире через слабость, которая вознаградит Кремль?», — отметили журналисты.

Ранее Трамп объяснил первоочередность звонка Путину. По мнению американского лидера, так было правильнее. «Надо было понять, хочет ли Россия заключить сделку», — пояснил он, добавив, что пожелания Зеленского ему уже известны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц увидел в Трампе угрозу для Украины, Германии и всей Европы. Что обеспокоило немецкого канцлера?

      Раскрыт масштаб разрушенного ВСУ культурного наследия в Курской области

      В Раде объяснили причины введения санкций против Порошенко

      В российском городе произошла смертельная авария с машиной скорой помощи

      В районе Аляски произошло мощное землетрясение

      Google уличили в одном запрете для россиян

      В Пентагоне заявили об уязвимости США перед ядерной атакой Северной Кореи

      Россиянин подстроил отравление слойками с ртутью в Москве из-за ревности

      Стало известно о вынужденном ползать по подъезду ветеране СВО

      В США указали на решение Трампа исключить Киев из переговоров по урегулированию конфликта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше